Карлос Алькарас победил в четвертьфинале травяного мэйджора Кэмерона Норри. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, мужчины, 1/4 финала

Кэмерон Норри (Великобритания, ATP № 61) – Карлос Алькарас (Испания, ATP № 2) – 0:3 (2:6, 3:6, 3:6)

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После тяжелого поединка против "нейтрального" Андрея Рублева Карлос Алькарас расправился и с Кемереном Норри.

Вторая ракетка мира уверенно забрал первый сет со счетом 6:2, после чего в следующих партиях дважды установил на табло 6:3. Игра продолжалась 1 час 41 минуту.

В полуфинале Алькараса ждет Тайлер Фриц, который одолел Карена Хачанова в 1/4 финала. Если же испанец переиграет американца, то в финале Уимблдона болельщиков может ожидать повторение решающего матча Ролан Гаррос. Но для этого нужно, чтобы и Яник Синнер победил своих оппонентов в следующих матчах.

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