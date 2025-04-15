Алькарас получил рекордные призовые после триумфа на Мастерсе – больше заработали только Джокович и еще 9 теннисистов
Карлос Алькарас получил рекордные призовые после триумфа на соревнованиях ATP 1000 в Монте-Карло.
Только 10 теннисистов в истории получали большие призовые в своей карьере, чем Карлос Алькарас, сообщает Tennis.com.
Алькарас устроил разгромный камбэк против "поломанного" Музетти и стал чемпионом Мастерса в Монте-Карло
Благодаря победе над Лоренцо Музетти на турнире в Монте-Карло испанец стал первым в истории теннисистом, рожденным в ХХІ веке, получившим более 40 миллионов долларов призовых гонораров.
Полный список рекордсменов:
1. Новак Джокович – 186,933,983
2. Рафаэль Надаль – 134,946,100
3. Роджер Федерер – 130,594,339
4. Серена Уильямс – 94,816,730
5. Энди Маррей – 64,687,542
6. Александр Зверев – 52,045,455
7. Даниил Медведев – 45,970,918
8. Пит Сампрас – 43,280,489
9. Винус Уильямс – 42,648,578
10. Симона Халеп – 40,236,618
11. Карлос Алькарас – 40,231,787
Муж Свитолиной снялся с турнира ATP 500 за считанные часы до начала соревнований