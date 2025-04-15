Карлос Алькарас получил рекордные призовые после триумфа на соревнованиях ATP 1000 в Монте-Карло.

Только 10 теннисистов в истории получали большие призовые в своей карьере, чем Карлос Алькарас, сообщает Tennis.com.

Алькарас устроил разгромный камбэк против "поломанного" Музетти и стал чемпионом Мастерса в Монте-Карло

Благодаря победе над Лоренцо Музетти на турнире в Монте-Карло испанец стал первым в истории теннисистом, рожденным в ХХІ веке, получившим более 40 миллионов долларов призовых гонораров.

Полный список рекордсменов:

1. Новак Джокович – 186,933,983

2. Рафаэль Надаль – 134,946,100

3. Роджер Федерер – 130,594,339

4. Серена Уильямс – 94,816,730

5. Энди Маррей – 64,687,542

6. Александр Зверев – 52,045,455

7. Даниил Медведев – 45,970,918

8. Пит Сампрас – 43,280,489

9. Винус Уильямс – 42,648,578

10. Симона Халеп – 40,236,618

11. Карлос Алькарас – 40,231,787

Муж Свитолиной снялся с турнира ATP 500 за считанные часы до начала соревнований