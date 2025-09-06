Состоялись матчи 1/2 финала Открытого чемпионата США. Результаты и отчет - в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания, ATP № 2) – Новак Джокович (Сербия, ATP № 7) – 6:4, 7:6, 6:2

Янник Синнер (Италия, ATP № 1) – Феликс Оже Альяссим (Канада, ATP № 25) – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4

В первом полуфинале US Open встретились Карлос Алькарас и Новак Джокович. До этого матча испанец трижды подряд проигрывал сербскому ветерану на хардовом покрытии.

В поединке Алькарас выглядел быстрее, однако Джокович едва не выиграл второй сет, уступив лишь на тай-брейке. После непростой партии Карлос довольно легко разобрался с соперником в третьем сете и оформил выход в финал. Игра длилась 2 часа и 26 минут.

В другом полуфинале Янник Синнер сыграл против Феликса Оже Альяссима. Интересно, что Оже Альяссим выиграл три из предыдущих четырех матчей против грозного итальянца.

Синнер уверенно выиграл первую партию, но во второй канадец реваншировался, взяв 8 геймов на подаче соперника. Впрочем, первая ракетка мира сделал по два брейка в двух следующих сетах и вышел в финал Открытого чемпионата США, где сыграет с Карлосом Алькарасом. Матч состоится уже 7 сентября.