Состоялись 4 матча Кубка Лейвера, на котором команда Европы соревнуется против команды Мира.

Кубок Лейвера-2025

Каспер Рууд (Норвегия, ATP №12) – Рейли Опелка (США, ATP №62) – 6:4, 7:6 (7:4)

Флавио Коболли (Италия, ATP №25) – Жоао Фонсека (Бразилия, ATP №42) – 3:6, 4:6

Якуб Меншик (Чехия, ATP №17) – Алекс Микелсен (США, ATP №32) – 6:1, 6:7 (3:7), 10:8

Карлос Алькарас (Испания) / Якуб Меншик (Чехия) – Тейлор Фриц (США) / Алекс Микелсен (США) – 7:6 (9:7), 6:4

Сборная Европы ведет в счете против сборной Мира – 3:1

Украина проиграла пару Италии и не вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Команда Европы вышла вперед в счете после четырех стартовых матчей Кубка Лейвера.

Каспер Рууд уверенно обыграл Рейли Опелку в двух сетах. Флавио Коболли уступил Жоао Фонсеке. 19-летний бразилец стал самым молодым теннисистом, который выигрывал матч на Кубке Лейвера.

Якуб Меншик на тай-брейке дожал Алекса Микелсена. Оба теннисиста встретились еще раз, но уже в парном разряде. В дуэте с чехом играл Карлос Алькарас, а тандем с Микелсеном образовал Тейлор Фриц. В этом матче также победили представители Европы – 7:6 (9:7), 6:4.

После четырех матчей счет 3:1 в пользу сборной Европы. Впереди еще 8 матчей. Если после 12 встреч счет будет равный, команды сыграют дополнительный матч, который и определит победителя Кубка Лейвера-2025.

Carlos Alcaraz and Jakub Mensik cement Team Europe's lead on Day 1 at the Laver Cup! pic.twitter.com/TnE2GxuApA — TNT Sports (@tntsports) September 20, 2025

Свитолина прокомментировала поражение Украины в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг: "Чувствую разочарование"