Алькарас устроил разгромный камбэк против "поломанного" Музетти и стал чемпионом Мастерса в Монте-Карло
Лоренцо Музетти и Карлос Алькарас разыграли титул чемпиона Мастерса в Монте-Карло. Счет и отчет о матче читайте в этой новости.
ATP 1000, Монте-Карло, грунт. Финал
Лоренцо Музетти (ATP №16) – Карлос Алькарас (ATP № 3) – 1:2 (6:3, 1:6, 0:6)
Музетти продолжил сенсационное шествие на этом турнире победой в первом сете. Итальянец отдал свою стартовую подачу, но затем забрал 4 гейма подряд и повел.
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Алькарас и на предыдущих стадиях мог "проспать" старт, однако потом включался. Так произошло и на этот раз. Испанец буквально снес соперника, отдав в следующих двух сетах лишь один гейм. В дополнение ко всему Музетти в финальной партии получил травму бедра и едва передвигался по корту.
В итоге победа Карлоса 2:1 – первый трофей Алькараса в сезоне-2025.