Лоренцо Музетти и Карлос Алькарас разыграли титул чемпиона Мастерса в Монте-Карло. Счет и отчет о матче читайте в этой новости.

ATP 1000, Монте-Карло, грунт. Финал

Лоренцо Музетти (ATP №16) – Карлос Алькарас (ATP № 3) – 1:2 (6:3, 1:6, 0:6)

Музетти продолжил сенсационное шествие на этом турнире победой в первом сете. Итальянец отдал свою стартовую подачу, но затем забрал 4 гейма подряд и повел.

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Алькарас и на предыдущих стадиях мог "проспать" старт, однако потом включался. Так произошло и на этот раз. Испанец буквально снес соперника, отдав в следующих двух сетах лишь один гейм. В дополнение ко всему Музетти в финальной партии получил травму бедра и едва передвигался по корту.

В итоге победа Карлоса 2:1 – первый трофей Алькараса в сезоне-2025.