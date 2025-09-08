Финал Открытого чемпионата США 2025 года между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом завершился в четырех сетах – победил 22-летний испанец.

US Open-2025: Алькарас переиграл Синнера и во второй раз стал чемпионом американского мэйджора

Карлосу на момент победы было 22 года и 125 дней. Титул американского мейджора стал для него шестым трофеем турнира серии Grand Slam. Младше Алькараса до шестого грандтитула в карьере добирался только легендарный 11-кратный чемпион мейджоров швед Бьорн Борг. В 1978 году он выиграл шестой титул Grand Slam (Уимблдон) в возрасте 22 лет и 32 дней.

Ко всему прочему, Карлос Алькарас стал лишь четвертым игроком в истории, у кого есть по меньшей мере два чемпионских титула GS на каждом из покрытий. Испанец имеет два трофея хардового US Open (2022, 2025), травяного Уимблдона (2023, 2024) и грунтового Ролан Гаррос (2024, 2025).

В топ-3 этой номинации входят Новак Джокович (24: 14 – хард, 7 – трава, 3 – грунт), Рафа Надаль (22: 14 – грунт, 6 – хард, 2 – трава) и Матс Виландер (7: 3 – грунт, 2 – трава, 2 – хард).

