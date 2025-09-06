"Алькарас способен играть на уровне, которого иногда не достигает Синнер": Надаль оценил выступления второй ракетки мира
Выдающийся испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своем земляке Карлосе Алькарасе.
"Карлос более обаятельный, он непредсказуем, способен играть на уровне, которого иногда не достигает Янник. Но в то же время он делает больше ошибок – может сыграть лучше, а может сыграть хуже, и важно найти баланс.
У Карлоса есть все удары, иногда он ошибается, но он идет на риск и выполняет удивительные комбинации. Смотреть на его игру интересно, потому что все происходит неожиданно и непредсказуемо. Мне это нравится, это очень увлекательно: он способен творить удивительные вещи и при этом ошибаться – это по-человечески.
По моему мнению, Карлос может немного улучшить тактический подход к некоторым матчам. Иногда кажется, что он пытается выполнить каждый большой удар, а на самом деле не всегда нужно делать так много", – приводит слова Надаля The Athletic.
Напомним, Карлос Алькарас вышел в финал US Open-2025, где сыграет против Янника Синнера. Матч состоится 7 сентября.
