Испанский теннисист Карлос Алькарас решил сняться с ATP 1000 в Мадриде, сообщает Marca.

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По информации источника, причиной такого решения стала травма. Алькарас почувствовал дискомфорт в мышце бедра после финального поединка на турнире в Барселоне, в котором он уступил датчанину Хольгеру Руну. 21-летний спортсмен не тренировался несколько дней и, как следствие, на матч 1/32 финала мадридского Мастерса не выйдет.

Отмечается, что Карлос стремится восстановиться к другому грунтовому турниру в итальянском Риме, который стартует уже седьмого мая. Но самое главное, все надеются, что испанец будет максимально готов сыграть на Ролан Гаррос, который состоится в Париже в мае-июне.

Напомним, Алькарас дважды за карьеру выигрывал турнир в Мадриде, а именно в 2022 и 2023 году. По состоянию на сейчас испанец занимает третью строчку в рейтинге лучших теннисистов мира.

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