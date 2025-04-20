ATP 500, Барселона (Испания), грунт. Финал

Карлос Алькарас (Испания, ATP №2) – Хольгер Руне (Дания, ATP №13) – 0:2 (6:7, 2:6)

Крутых обидно уступил Молчану в финале турнира ITF в Анталии – он мог выиграть 2-й трофей за месяц

Финал пятисотника в Барселоне закончился неожиданным поражением второй ракетки мира. Карлос Алькарас без шансов уступил датчанину Хольгеру Руне, который после тяжелого первого сета уверенно забрал вторую партию и шокировал испанца.

После матча Алькарас прояснил свою неудачу травмой. Еще во время матча он просил медицинский тайм-аут из-за боли в бедре.

Добавим, что Карлос Алькарас потерпел лишь пятое поражение в финалах и прервал свою серию из 9-ти победных матчей подряд.

Зверев одолел Шелтона в финале и победил на турнире АТР 500 в Мюнхене