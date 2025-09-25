Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел во второй круг турнира АТР 500 в Токио.

ATP 500, Токио (Япония), хард, 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания, АТР № 1) – Себастьян Баэс (Аргентина, АТР № 41) – 6:4, 6:2

Алькарас, который занимает первое место в мировом рейтинге, в двух сетах разобрался с Себастьяном Баесом на турнире в Токио. Однако матч был непростым для титулованного испанца, еще в первой партии Алькарас побежал после укороченного удара соперника и травмировал ногу. Однако Карлос вернулся в игру после медицинского тайм-аута и выиграл сет.

Carlos Alcaraz touché à la cheville ! À Tokyo, le n°1 mondial a pris un temps mort médical de plusieurs minutes avant de reprendre le match avec un gros bandage



Suivez le meilleur du tennis sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/jGeSmI0fzj — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 25, 2025

Позже матч был прерван из-за ливня. После возобновления игры Алькарас дожал соперника и вышел в следующий раунд турнира. Поединок длился 2 часа 50 минут.

Это была третья встреча теннисистов, счет противостояний 3:0 в пользу Карлоса Алькараса. В следующем раунде он сыграет против победителя матча Зизу Бергс (Бельгия, АТР № 45) – Алехандро Табило (Чили, АТР № 72).

