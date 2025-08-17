ATP 1000. Цинциннати. 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Александр Зверев (Германия, 3) – 6:4, 6:3

Во втором полуфинале турнира в Цинциннати встретились вторая и третья ракетки мира – испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Впрочем, получилась достаточно легкая победа испанца, который одолел соперника в двух сетах со счетами 6:4 и 6:3.

Таким образом, в финале Мастерса в Цинциннати Карлос Алькарас встретится с первой ракеткой мира, Янником Синнером. Это будет уже третья битва лидеров мирового рейтинга в этом сезоне на топовых турнирах.

Стоит добавить, что Карлос побеждал итальянца в финалах на Мастерсе в Риме и Ролан Гаррос, после чего уступил в решающем поединке на Уимблдоне. К слову, что испанец уже в девятый раз в своей карьере будет играть в финале Мастерса.

