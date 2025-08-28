US Open. 1/32 финала. Мужчины

Маттия Беллуччи (Италия) – Карлос Алькарас (Испания) – 0:3 (1:6, 0:6, 3:6)

Бен Шелтон (США) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 3:0 (6:4, 6:2, 6:4)

Ллойд Харрис (Южная Африка) – Тейлор Фриц (США) – 1:3 (6:4, 6:7, 2:6, 4:6)

Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 3:2 (6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5)

Женщины

Арина Соболенко – Полина Кудерметова – 2:0 (7:6 (7:4 на тай-брейке), 6:2)

Елена Рыбакина (Казахстан) – Тереза Валентова (Чехия) – 2:0 (6:3, 7:6 (9:7 на тай-брейке))

Ива Йович (США) – Жасмин Паолини (Италия) – 0:2 (3:6, 3:6)

Маккартни Кесслер (США) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 0:2 (6:7 (7:9 на тай-брейке), 2:6)

Карлос Алькарас не почувствовал сопротивления Маттии Беллуччи, разобрав итальянца за три сета. Хозяин турнира Бен Шелтон аналогичным образом выбил испанца Карреньо-Бусту. Еще один американец Тейлор Фриц был несколько милосерднее к Ллойду Харрису, отдав тому один сет.

Первая серьезная сенсация мужского US Open-2025 – вылет Каспера Рууда. 12-я ракетка мира в пятисетовой "зарубе" проиграл бельгийцу Рафаэлю Коллиньону, который не входит даже в топ-100 рейтинга ATP. Выступление в Нью-Йорке рано завершил и 5-я ракетка мира Джек Дрейпер, однако здесь дело в травме.

У женщин день прошел довольно спокойно. Белоруска Соболенко в "жабо-гадючьей" битве была сильнее россиянки Кудерметовой. Рыбакина, Паолини и Вондроушова также прошли своих соперниц "насухо".

