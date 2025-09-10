Испанский теннисист Карлос Алькарас стал первой ракеткой мира после того, как выиграл главный трофей Открытого чемпионата США, победив в финале бывшего лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера – 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Как известно, накануне старта US Open-2025 Алькарас поменял прическу, побрившись наголо, а перед финальной встречей он заявил, что в случае победы, радикально изменит стиль. Карлос сдержал свое слово – он покрасил волосы в белый цвет и сделал новую прическу.

Фото и видео нового имиджа испанца разместил в соцсетях его барбер, после чего они стали вирусными.

