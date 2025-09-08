Испанский теннисист Карлос Алькарас в финале US Open-2025 обыграл в четырех сетах итальянца Янника Синнера – 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

US Open-2025: Алькарас переиграл Синнера и во второй раз стал чемпионом американского мэйджора

В послематчевом общении с журналистами испанец признался, что сделает себе татуировку. При этом не одну, а сразу две.

"Что собираюсь набить в честь этого чемпионства в Нью-Йорке и где именно? Я говорил, что первое (тату) будет посвящено первому титулу. Учитывая то что после US Open-2022 я набил только дату, то сейчас нужно сделать что-то еще. Наверное, я сделаю сразу две татуировки, потому что у меня была ставка в начале турнира – Бруклинский мост. Думаю, это хорошая идея. И, конечно, Статуя Свободы. Сделаю оба, плюс дату, потому что этот титул особенный, его нужно увековечить дважды", – цитирует Карлоса Алькараса ESPN.

