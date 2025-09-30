Первая ракетка мира удивил реакцией на замечание судьи во время финального матча против Тейлора Фрица в Японии. Видео опубликовали в соцсети X.

Алькарас одолел Фрица и выиграл супертурнир в Японии – американец доигрывал матч с травмой

"Я заканчиваю длинный розыгрыш у сетки, а потом еле успеваю взять мячи, не имея времени на отдых? Как считаете, нормально после этого давать замечание за задержку времени? Ладно, видимо, вы никогда в жизни не играли в теннис", – разозлился Алькарас.

Напомним, что несмотря на этот неприятный инцидент испанский теннисист все же выиграл финальный матч и получил свой очередной трофей.

The song in the background when Alcaraz was getting annoyed with the umpire has got me in stitches! pic.twitter.com/xUJVhjHyKn — Pavvy G (@pavyg) September 30, 2025

