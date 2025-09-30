Алькарас поссорился с судьей во время финального матча против Фрица: "Вы никогда не играли в теннис!"
Теннисист Карлос Алькарас вступил в перепалку с арбитром финала турнира ATP 500 в Токио.
Первая ракетка мира удивил реакцией на замечание судьи во время финального матча против Тейлора Фрица в Японии. Видео опубликовали в соцсети X.
"Я заканчиваю длинный розыгрыш у сетки, а потом еле успеваю взять мячи, не имея времени на отдых? Как считаете, нормально после этого давать замечание за задержку времени? Ладно, видимо, вы никогда в жизни не играли в теннис", – разозлился Алькарас.
Напомним, что несмотря на этот неприятный инцидент испанский теннисист все же выиграл финальный матч и получил свой очередной трофей.
