Выигрыш трофея US Open-2025 принес Алькарасу не только титул первой ракетки мира в обновленном рейтинге АТР, а и солидные призовые.

Рейтинг АТР получил нового лидера, прогресс Джоковича, новая третья ракетка Украины

Победа на кортах Нью-Йорка принесла Карлосу чек на сумму в 5 миллионов долларов – это самые большие призовые в истории мирового тенниса. Синнер за выход в финал получил в два раза меньше – 2,5 миллиона долларов.

Кстати, такие же призовые получили и финалистки мейджора у женщин – Арина Соболенко, которая выиграла трофей, и Аманда Анисимова, которая уступила в финале.

Карлос Алькарас после победы на US Open-2025 довел свой общий баланс призовых за более чем 53 миллиона долларов. Больше него заработали только шестеро теннисистов – Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафа Надаль, Энди Маррей и Александр Зверев.

US Open-2025: Алькарас переиграл Синнера и во второй раз стал чемпионом американского мэйджора