Калос Алькарас сошелся в полуфинальном матче Уимблдона с Тейлором Фрицем. Результат встречи и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, мужчины, 1/2 финала

Тейлор Фриц (США, ATP № 5) - Карлос Алькарас (Испания, ATP № 2) – 1:3 (4:6, 7:5, 3:6, 6:7 (6:8))

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Карлос Алькарас и Тейлор Фриц выдали сумасшедший матч в рамках полуфинала Уимблдона. Жаркой была не только игра, но и погода в Британии. Встречу даже несколько раз останавливали из-за нескольких зрителей, которым становилось плохо на солнце.

После тяжелой победы в первом сете со счетом 6:4 Алькарас начал много ошибаться во второй партии и позволил американцу отыграться (7:5).

В третьем сете вторая ракетка мира уже не позволял себе лишних ошибок, в отличие от Фрица. Благодаря этому испанец уверенно забрал партию со счетом 6:3 в свою пользу и готовился закрывать игру в четвертом сете.

Но Тейлор Фриц не хотел так легко сдаваться и сумел в четвертом сете перевести дело на тай-брейк. Там Алькарас сумел отыграть два сет-пойнта и вырвать победу в матче – 8:6.

В финале Уимблдона испанец сыграет против победителя пары Янник Синнер (Италия, ATP № 1) – Новак Джокович (Сербия, ATP № 6).

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