Алькарас откровенно рассказал о травме – испанец раскрыл, сможет ли сыграть в Мадриде
Карлос Алькарас прокомментировал травму, которую получил в финале турнира в Барселоне.
"В начале второго сета все было очень интенсивно, и я почувствовал сильную нагрузку на приводящую мышцу правого бедра.
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Когда чувствуешь небольшую боль, в голову поступают тревожные сигналы, которые выбивают тебя из ритма. Мне было сложно продолжать и поддерживать высокий уровень игры.
Судя по ощущениям, я отдохну пару дней, а потом поговорю с врачами и пройду обследование. Я уверен, что это не помешает мне выступить в Мадриде", – цитирует теннисиста Хосе Морон.
Напомним, что Алькарас уступил Хольгеру Руне со счетом 6:7(6), 2:6 в финале ATP 500.
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