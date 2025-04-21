"В начале второго сета все было очень интенсивно, и я почувствовал сильную нагрузку на приводящую мышцу правого бедра.

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Когда чувствуешь небольшую боль, в голову поступают тревожные сигналы, которые выбивают тебя из ритма. Мне было сложно продолжать и поддерживать высокий уровень игры.

Судя по ощущениям, я отдохну пару дней, а потом поговорю с врачами и пройду обследование. Я уверен, что это не помешает мне выступить в Мадриде", – цитирует теннисиста Хосе Морон.

Напомним, что Алькарас уступил Хольгеру Руне со счетом 6:7(6), 2:6 в финале ATP 500.

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