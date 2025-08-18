Карлос Алькарас и Янник Синнер снова встретились в финале, на этот раз на турнире в Цинциннати. Отчет об игре и результат матча – в этой новости на "Футбол 24+".

ATP 1000. Цинциннати. Одиночный разряд. Финал

Янник Синнер (ATP № 1, Италия) – Карлос Алькарас (ATP № 2, Испания) – 0:5 (отказ)

Синнер и Алькарас повторили исторический рекорд, присоединившись к элитной компании Надаля, Федерера и Джоковича

После победы Алькараса на Ролан Гаррос и победы Синнера на Уимблдоне два лучших теннисиста мира сошлись в очередном финале.

Итальянец полностью провалил первый сет: сначала проиграл свою подачу под ноль, а затем отдавал гейм за геймом почти без борьбы. При счете 5:0 в пользу Алькараса Синнер призвал врачей к себе и сказал, что не может продолжать игру, которая длилась всего 23 минуты.

Таким образом Карлос Алькарас с легкостью стал чемпионом турнира ATP 1000 в Цинциннати.

Новый рейтинг ATP: украинцев нет даже в топ-200, Алькарас продолжает погоню за Синнером, россиянин пролез в десятку