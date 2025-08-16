ATP 1000, Цинциннати (США), хард, 1/4 финала

Андрей Рублев (ATP № 11) – Карлос Алькарас (Испания, ATP № 2) – 1:2 (3:6, 6:4, 5:7)

В четвертьфинале тысячника в Цинциннати Карлос Алькарас встречался с бесцеремонным россиянином Андреем Рублевым. Испанец выиграл первый сет с комфортным счетом, но во втором Рублев навязал большую борьбу и перевел игру в третью партию.

Решающий сет оказался конкурентным, впрочем Алькарас забрал два гейма при счете 5:5 и прошел дальше. Игра продолжалась 2 часа 17 минут. В полуфинале турнира вторая ракетка мира сыграет против представителя Германии Александра Зверева (АТР, № 3), который уверенно победил Бена Шелтона – 6:2, 6:2.

