В финале турнира ATP 500 в Токио встречались Карлос Алькарас и Тейлор Фриц. Отчет об игре и результат матча – в этой новости "Футбол 24+".

ATP 500, Токио (Япония), хард, мужчины, финал

Карлос Алькарас (Испания, ATP № 1) – Тейлор Фриц (США, ATP № 5) – 6:4, 6:4

Карлос Алькарас и Тейлор Фриц устроили эффектный финальный матч на турнире ATP 500 в Токио.

Американец быстро повел в счете, но не сумел удержать лидерство. Испанец добавил в конце первого сета и забрал победу в партии – 6:4.

После этого Фриц неожиданно запросил медицинский тайм-аут. Физиотерапевты долго осматривали его левое колено и бедро, пытаясь вернуть Тейлора в игру благодаря массажу. В конце концов американец решил продолжить игру и не сдаваться после первого сета, как это сделал Янник Синнер в финальном матче Мастерса в Цинциннати против того же Алькараса.

При счете 2:1 в пользу первой ракетки мира во втором сете Фрицу пришлось перемотать левое бедро. Несмотря на героические усилия американца Алькарас довел дело до победы – 6:4 Таким образом испанец получил свой очередной титул в 2025 году.

