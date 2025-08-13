Карлос Алькарас победил Хамада Меджедовича в матче 1/16 финала хардового турнира в США. Результат и отчет об игре – в этой новости "Футбол 24+".

ATP 1000, Цинциннати (США), хард, 1/16 финала

Хамад Меджедович (Сербия, ATP № 72) – Карлос Алькарас (Испания, ATP № 2) – 0:2 (4:6, 4:6)

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас одержал рекордную в текущем сезоне победу. Победа над Хамадом Меджедовичем стала 50-й для испанца в этом году.

Победитель Ролан Гаррос-2025 расправился с сербским теннисистом в двух сетах – 6:4, 6:4. Игра длилась 1 час 35 минут.

В 1/8 финала Карлос Алькарас сыграет против итальянца Луки Нарди (ATP № 98).

