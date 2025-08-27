"Мне просто показалось, что мои волосы стали слишком длинными, поэтому я очень хотел подстричь их перед началом турнира. Вдруг я остался наедине с братом... Но он не разобрался, как работает машинка и поэтому подстриг меня так, как подстриг. Единственным вариантом исправить эту ситуацию – было сбрить все. Поэтому именно это я и сделал.

Свитолина сенсационно уступила 97-й ракетке мира и вылетела с US Open-2025 (ВИДЕО)

Сейчас я больше ничего не могу сделать, просто смеяться над всем, что говорят о моей новой стрижке. Было очень смешно, когда я увидел себя на экране, как выхожу на корт. Странно видеть себя таким бледным и без волос. Надеюсь, это помогло мне быть немного быстрее", – приводит слова Алькараса Punto de Break.

К слову, испанец удачно стартовал US Open-2025, одолев американца Рэйли Опелку – 6:4, 7:5, 6:4. В следующем раунде Алькарас сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи (АТР № 65).

Костюк уверенно победила на старте US Open и вышла во второй раунд