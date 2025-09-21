Кубок Лейвера-2025

Александр Зверев (Германия) – Алекс де Минор (Австралия) – 1:6, 4:6

Хольгер Руне (Норвегия) – Франсиско Черундоло (Аргентина) – 3:6, 6:7 (5:7)

Карлос Алькарас (Испания) – Тейлор Фриц (США) – 3:6, 2:6

Каспер Рууд / Хольгер Руне (Норвегия) – Алекс де Минор (Австралия) / Алекс Микелсен (США) – 3:6, 4:6

Алькарас увеличил преимущество Европы на старте Кубка Лейвера-2025 – Фриц стал жертвой в парном матче, рекорд Фонсеки

Сборная мира по итогам первого игрового дня Кубка Лейвера-2025 в противостоянии с командой Европы уступала со счетом 1:3. Второй игровой день соревнований соотношение сил между объединенной командой и европейцами изменил в обратную сторону – 9:3.

Немец Александр Зверев во встрече с австралийцем Алексом де Минором уступил в двух сетах за 1 час 29 минут. 2 часа 1 минуту на корте играли норвежец Хольгер Руне и аргентинец Франсиско Черундоло – победил представитель сборной мира, что позволило его команде выйти вперед в общем счете (5:3).

6-кратный победитель турниров серии Grand Slam Карлос Алькарас не восстановил паритет, потому что проиграл свою встречу с американцем Тейлором Фрицем в двух партиях за 71 минуту. Падение европейцев продолжилось в парной встрече между норвежцами Каспером Руудом / Хольгером Руне и Алексом де Минором (Австралия) / Алексом Микелсеном (США). Объединенный дуэт победил в двух сетах за 1 час 22 минуты, после чего преимущество сборной мира увеличилось до шести пунктов – 9:3.

В третий игровой день Кубка Лейвера-2025 состоятся заключительные 4 встречи. Победа в каждой из них будет оцениваться в три пункта. Если итоговый общий счет будет 12:12, то победителя турнира определит дополнительный парный матч.

