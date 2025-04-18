Испанец Карлос Алькарас продолжил победное шествие на турнире ATP 500 в Барселоне. Его соперником в 1/8 финала стал серб Ласло Дьере.

ATP 500 Барселона. Одиночный разряд. Мужчины. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Ласло Дьере (Сербия) – 2:0 (6:2, 6:4)

Алькарас не имел проблем в матче 1/8 финала ATP 500 с сербом Ласло Дьере (80-я ракетка мира). Все решилось в двух сетах. Первый получился довольно простым для Карлоса: все подачи были безошибочными, совершил брейки в третьем и пятом геймах на подачах соперника, а также сделал два эйса и не допустил ни одной двойной ошибки.

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Дьере во втором сете навязал конкуренцию, сумев взять подачу Алькараса в шестом гейме. После этого серб сразу же отдал две свои подачи – Карлос этого не простил и довел игру до уверенной победы.

К слову, в четвертьфинале турнира ATP 500 Алькарас встретится с победителем пары Джейкоб Фирнли – Алекс де Минор.

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