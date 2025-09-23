Алькарас хочет принять участие в Кубке Дэвиса –сумасшедший календарь первой ракетки мира
Испанский теннисист Карлос Алькарас не планирует отдыхать, несмотря на насыщенный сезон.
В сеть просочился разговор Карлоса Алькараса с легендарным баскетболистом Пау Газолем, где испанский теннисист признался, что все же планирует принять участие в Кубке Дэвиса, несмотря на отсутствие на предыдущих стадиях турнира.
"Сначала я сыграю на Итоговом турнире АТР, а потом будет Кубок Дэвиса. Я хочу быть в отличной форме. Посмотрим, сможем ли мы победить", – заявил Алькарас.
Финальный этап Кубка Дэвиса-2025 в Первой мировой группе пройдет с 18 по 23 ноября в Болонье. В 1/4 финала сборная Испании встретится с Чехией.
