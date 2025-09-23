В сеть просочился разговор Карлоса Алькараса с легендарным баскетболистом Пау Газолем, где испанский теннисист признался, что все же планирует принять участие в Кубке Дэвиса, несмотря на отсутствие на предыдущих стадиях турнира.

Испания без своих лидеров сотворила исторический камбэк и пробилась в финальный этап Кубка Дэвиса

"Сначала я сыграю на Итоговом турнире АТР, а потом будет Кубок Дэвиса. Я хочу быть в отличной форме. Посмотрим, сможем ли мы победить", – заявил Алькарас.

Финальный этап Кубка Дэвиса-2025 в Первой мировой группе пройдет с 18 по 23 ноября в Болонье. В 1/4 финала сборная Испании встретится с Чехией.

Alcaraz talks with Gasol about his schedule and confirms he will be at the Davis Cup Finals️?:



" ATP Finals and then the Davis Cup I want to be in top form to see if we can get it " pic.twitter.com/0EfPmXCqX3 — Alcaraz Updates (@alcarazzupdates) September 22, 2025

