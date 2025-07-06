Карлос Алькарас сошелся в борьбе за выход в четвертьфинал травяного мэйджора с "нейтральным" Андреем Рублевым. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, мужчины, 1/8 финала

Андрей Рублев (ATP № 14) – Карлос Алькарас (Испания, ATP № 2) – 1:3 (7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6)

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Карлос Алькарас провел напряженный матч против Андрея Рублева в 1/8 финала Уимблдона.

Победитель Ролан Гаррос неожиданно проиграл первый сет "нейтральному" теннисисту на тай-брейке. После этого испанец взял реванш 6:3 и, казалось, надломил болотного теннисиста. Однако Рублев продолжил неприятно "кусать" Алькараса. В третьей партии испанец лишь в конце сета сумел вырвать победу – 6:4, после чего россиянин посыпался и в следующем – тоже 6:4. Игра продолжалась 2 часа 46 минут.

В четвертьфинале вторая ракетка мира встретится с хозяином турнира Кэмероном Норри (Великобритания, ATP № 61), который в 1/8 финала Уимблдона переиграл Николаса Харри (Чили, ATP № 143).

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