– В финале вам предстоит сыграть против Янника. Насколько вы будете учитывать опыт предыдущих встреч?

– Я всегда беру что-то из прошлых матчей. Если это будет Янник, то я проанализирую последние наши поединки, посмотрю, что делал неправильно, что удавалось хорошо. Это поможет мне подойти к финалу правильно.

Алькарас уверенно одолел Джоковича, Синнер проиграл сет неудобному сопернику – стали известны финалисты US Open-2025

– Если вы выиграете US Open, оставите ли вы эту прическу?

– Посмотрим. Пусть это будет сюрпризом.

– Ожидается, что Дональд Трамп будет присутствовать на финале в воскресенье. Как, по вашему мнению, будет играть теннисный матч перед действующим президентом США?

– Я считаю, что для турниров это привилегия, когда президент, который представляет свою страну, поддерживает турнир, теннис и сам матч.

Для меня играть перед ним... Чтобы быть честным, я постараюсь не концентрироваться на этом и постараюсь не думать об этом. Я не хочу нервничать по этой причине. Но я считаю, что присутствие президента на финале – это прекрасно для тенниса", – приводит слова Алькараса YouTube-канал US Open.

Напомним, в финале турнира Карлос Алькарас сыграет против Янника Синнера (АТР №1). Матч состоится, 7 сентября, начало игры – в 21.00 по киевскому времени.

