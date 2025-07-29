"Кларесса Шилдс продолжает преодолевать барьеры и преподносить бокс с каждым своим шагом. Мы сосредоточены на том, чтобы она оставалась активной и соответствовала своей миссии – драться с самыми большими и лучшими.

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Поединок с Лейлой Али станет монументальным моментом в истории спорта: дочь GOAT против GWOAT, двух икон поколения, чьи истории выходят за рамки бокса. Это бой, к которому мы серьезно стремимся", – сказал Салита для SkySports.

Стоит отметить, что Лейла Али (24-0, 21 КО) была чемпионкой мира по боксу по версиям IBA, WIBA и IWBF. Она не проиграла ни одного поединка за свою профи-карьеру, однако сейчас ей 47 лет, а последний раз Лейла выходила на ринг еще в 2007 году.

Кларесса Шилдс (17-0, 3 KO) является абсолютной чемпионкой мира в трех весовых категориях: первой средней, средней и супертяжелой. Недавно американка победила по очкам Лани Дэниелс (11-3-2, 1 КО).

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