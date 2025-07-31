В ночь с 30 на 31 июля Российская Федерация нанесла очередной террористический удар по Украине.

В результате вражеской атаки погиб 6-летний спортсмен-каратист Матвей Марченко, сообщает пресс-служба Федерации каратэ Украины.

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Во время обстрела дна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. Погибли по меньшей мере шесть человек, более 80 получили ранения. Одной из жертв атаки оказался Марченко, который был воспитанником столичного клуба каратэ Сен-Бин.

По словам тренера Матвея, Игоря Ефименко, мальчик был целеустремленным и несмотря на юный возраст тренировался уже полтора года.

"Матвей был очень хорошим и послушным ребенком. За последние полгода он как будто повзрослел и начал работать на результат", – сказал тренер.

Матвей Марченко был самым младшим сыном в семье, его старшие братья, 12-летний Лев и 8-летний Михаил, также занимаются каратэ.

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