Крис Рашке хотел на автомобиле превзойти рекордный показатель скорости. Для этого ему надо было разогнаться более 640 км/ч. Рекорд устоял, а жизнь американца трагически оборвалась, сообщает CBS News.

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60-летний Рашке был водителем стримлайнера – длинного, узкого, аэродинамического автомобиля, созданного для высоких скоростей, также известного как Speed Demon ("Демон скорости"). Он был в автоспорте более сорока лет.

Рашке потерял управление над автомобилем примерно через пять километров после начала движения. Согласно имеющимся данным, на тот момент скорость Speed Demon составляла 455 км/ч.

На солончаке Бонневилль, где первые гонки состоялись еще в 1914 году, есть около 11 км для гонок. Водоносный горизонт, имеющийся там, хорошо охлаждает шины автомобилей. В отличие от других гоночных арен, там нет трибун. Зрителям приходится стоять на расстоянии примерно трехсот метров от автомобилей.

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