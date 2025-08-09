Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Жолт Эрдеи (34-1, 18 КО) объявил о возвращении на ринг. Об этом 51-летний боксер написал на своей странице в социальной сети Facebook. Его бой состоится в конце 2025 года.

"В последние дни в сеть просочилось видео с моей тренировки, которое просмотрели очень много людей. Многие спрашивали меня, что это за запись – теперь подтверждаю: я действительно тренируюсь. В конце года я вернусь на ринг как боец серьезной организации! Надеюсь, вы ждете этого, так же как и я! Вскоре вы узнаете больше подробностей", – написал Эрдеи.

Напомним, Жолт – венгерский боксер-профессионал, выступавший в полутяжелой весовой категории. Чемпион мира по версии WBO (2004-2009 в полутяжелом весе), по версии WBC (2009 в первом тяжелом весе). Бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года. Последний раз он выходил на ринг 8 марта 2014 года против грузина Шалва Джомардашвили и победил единогласным решением судей.