ATP 250, одиночный разряд, финал

Дженсон Бруксби (США) – Фрэнсис Тиафо (США) – 2:0 (6:4, 6:2)

Накануне в американском Хьюстоне состоялся финал турнира ATP 250 между Дженсоном Бруксби (№ 507 АТР) и Фрэнсисом Тиафо (№ 17 ATP). 507-я ракетка мира одержал уверенно победу в двух сетах, оформив громкий камбэк в большой спорт.

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Напомним, Бруксби – бывшая 33-я ракетка мира и участник теннисных Грэндслемов в период 2021-2023 годов. В 2022-м американский теннисист дважды выходил в финалы турниров ATP в Далласе и Атланте, однако ни один из них не смог закончить победой.

В 2023 году он получил травму запястья на Australian Open и выбыл на четыре месяца. А затем потерял еще более года из-за дисквалификации вследствие трех пропущенных допинг-тестов. Вернуться к соревнованиям Бруксби смог только в 2025 году. Перед этим он публично рассказал, что живет с расстройством аутизма и даже не мог говорить до четырех лет.

Из-за длительного перерыва Бруксби потерял все очки в мировом рейтинге ATP, однако получил возможность выступить на ряде турниров с высоким статусом благодаря вайлдкардам от организаторов – соревновался в основной сетке Australian Open, а также на пяти домашних турнирах, среди которых были Мастерсы в Майами и Индиан-Уэллсе.

Благодаря яркой победе в Хьюстоне Бруксби стал третьим наименее рейтинговым теннисистом в истории тура, начиная с 1990 года, который выигрывал трофей под эгидой организации.

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