Сразу несколько команд НБА хотят обменять 40-летнего Леброна Джеймса из Лейкерс. Об этом сообщает ESPN.

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Помехой может стать высокая заработная плата баскетболиста и особый пункт в контракте. Леброн и Лейкерс при заключении сделки якобы договаривались о запрете обмена Джеймса. Однако с того момента прошло немало времени и игрок может передумать. Именно поэтому 4 неназванных клуба продолжают изучать вероятность обмена.

Напомним, что Леброн перешел в Лейкерс из Кливленда в 2018 году. Также игрок выступал в составе Майами Хит с 2010 по 2014 годы.

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