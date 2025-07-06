4 команды НБА хотят украсть Леброна Джеймса у Лейкерс
Легендарный баскетболист Леброн Джеймс может сменить команду этим летом.
Сразу несколько команд НБА хотят обменять 40-летнего Леброна Джеймса из Лейкерс. Об этом сообщает ESPN.
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Помехой может стать высокая заработная плата баскетболиста и особый пункт в контракте. Леброн и Лейкерс при заключении сделки якобы договаривались о запрете обмена Джеймса. Однако с того момента прошло немало времени и игрок может передумать. Именно поэтому 4 неназванных клуба продолжают изучать вероятность обмена.
Напомним, что Леброн перешел в Лейкерс из Кливленда в 2018 году. Также игрок выступал в составе Майами Хит с 2010 по 2014 годы.
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