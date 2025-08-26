US Open-2025. Женщины. Первый круг

Винус Уильямс (США, WTA № 602) – Каролина Мухова (Чехия, WTA № 13) – 1:2 (3:6, 6:2: 1:6)

Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс завершила свои выступления на нынешнем US Open, в первом же матче уступив Каролине Муховой. Это было второе очное противостояние теннисисток: представительница Чехии во второй раз одолела американку – в 2020 году она одержала победу на старте US Open.

На корте теннисистки провели два часа и одну минуту. Мухова не без проблем закрыла первую партию, однако во второй 45-летняя американка дала бой финалистке Ролан Гаррос, возродив интригу. К сожалению, чуда не произошло – 13-я ракетка мира разгромила хозяйку турнира в последней партии и прошла дальше. По ходу матча Уильямс, которая получила wild card на домашний мэйджор, сделала четыре подачи навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из семи.

Интересно, что для Винус этот US Open стал уже 25-м в карьере. В 2000-м и 2001-м годах она дважды триумфовала на Открытом чемпионате США.

Мухова в следующем круге встретится с победительницей пары Сорана Кирстя (Румыния) – Солана Сьерра (Аргентина).

