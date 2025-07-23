WTA 500. Вашингтон. 1/16 финала

Винус Уильямс (США) – Пейтон Стернс (США) – 2:0 (6:3, 6:4)

Муж Свитолиной проиграл 263-й ракетке мира на старте Вашингтона 2025

Легендарная американка, одержала уверенную победу в двух сетах, несмотря на то, что была андердогом поединка. Винус Уильямс впервые с августа 2023 года выиграла матч одиночного разряда. Кроме того, она стала самой старшей теннисисткой, которая одержала победу в поединке WTA с 2004 года, тогда Мартина Навратилова обыграла Каталину Кастаньо в возрасте 47 лет.

Игра между Уильямс и Стернс длился час и 37 минут. Во втором круге турнира Винус сыграет с польской теннисисткой Магдаленой Френх, которая в первом раунде победила украинку Юлию Стародубцеву (6:2, 6:4).

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