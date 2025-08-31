Леандро Риеди сенсационно победил Камила Майхжака в матче за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису. Отчет об игре и результат поединка – в этой новости на "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, мужчины, 1/16 финала

Камил Майхжак (Польша, ATP № 76) – Леандро Риеди (Швейцария, ATP № 435) – 3:5 (отказ)

Сын украинской теннисистки дал трехчасовой бой Синнеру на US Open-2025 – ВИДЕО

Сказка Леандро Риеди на US Open-2025. Швейцарец, занимающий 435-е место в рейтинге ATP сенсационно пробился в 1/ финала американского мэйджора. В первом сете против Камила Майхжака Риеди вел со счетом 5:3. Это была 33-я минута матча, еще ничего не казалось решенным, но после медицинского тайм-аута поляк не смог продолжать игру.

Для 23-летнего швейцарца это первый турнир Грэндслема в карьере. В игре 1/8 финала его будет ожидать восьмая ракетка мира – австралиец Алекс Де Минор.

Костюк впервые в карьере пробилась в 1/8 финала US Open, оформив камбэк против французской теннисистки