Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (32-5, 12 КО) выйдет на ринг и попытается стать обладателем пояса по версии IBO International, сообщает SpartaBox Faniian Promotions.

Соперником 41-летнего Постола станет 32-летний испанец Алехандро Мойа (22-2, 12 КО). Поединок состоится 11 октября в Киеве во время благотворительного международного турнира по боксу.

Виктор Постол в январе этого года выиграл у аргентинца Андреаса Техада, прервав паузу в карьере, которая длилась полтора года.

Постол в 2015 году победил Лукаса Матиссе и выиграл титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBC. Однако в первой защите титула он пояс потерял, проиграв в объединительном бою звездному Теренсу Кроуфорду из США.

