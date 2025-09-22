Ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, которая специализируется в беге на короткие дистанции, сообщила об уходе на спортивную пенсию, информирует ВВС.

38-летняя Фрейзер-Прайс еще до чемпионата мира-2025, который в минувшее воскресенье завершился в Токио, объявила, что завершит свои большие выступления. Шелли-Энн свое решение не изменила.

Фрейзер-Прайс является участницей пяти Олимпиад и девяти чемпионатов мира. Она выиграла три золота Олимпийских игр (две – на 100 метрах, одну – в эстафете 4х100 метров) и 10 наград высшей пробы на ЧМ.

Olympic Games



Olympic Games

100M - 2008 Beijing

100M - 2012 London

4x100M - 2020 Tokyo

200M - 2012 London

4x100M - 2012 London

4x100M - 2016 Rio de… pic.twitter.com/6Y4ZHnlS26 — Team Jamaica (@TeamJA876) September 21, 2025

