3-кратная олимпийская чемпионка объявила о завершении карьеры – ушла настоящая легенда легкой атлетики
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс завершила свою легкоатлетическую карьеру.
Ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, которая специализируется в беге на короткие дистанции, сообщила об уходе на спортивную пенсию, информирует ВВС.
Украинская легкоатлетка сохранила должность в руководящем органе Всемирной легкой атлетики
38-летняя Фрейзер-Прайс еще до чемпионата мира-2025, который в минувшее воскресенье завершился в Токио, объявила, что завершит свои большие выступления. Шелли-Энн свое решение не изменила.
Фрейзер-Прайс является участницей пяти Олимпиад и девяти чемпионатов мира. Она выиграла три золота Олимпийских игр (две – на 100 метрах, одну – в эстафете 4х100 метров) и 10 наград высшей пробы на ЧМ.
Украина с худшим за 16 лет результатом заняла 41-е место на ЧМ по легкой атлетике – от позора спасла Магучих