Лаура Зигемунд одолела Диану Шнайдер в первом раунде Открытого чемпионата США. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, 1/64 финала

Лаура Зигемунд (Германия, WTA № 52) – Диана Шнайдер (WTA № 17) – 7:6, 2:6, 6:3

37-летняя Зигемунд довольно неожиданно одолела "нейтральную" россиянку Диану Шнайдер, которая недавно победила на турнире в Монтеррее. Интересно, что это была третья встреча теннисисток и третья победа немки.

Поединок длился 2 часа 32 минуты. За игру Зигемунд выполнила 4 подачи навылет, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Ее соперница сделала два эйса, две двойные ошибки и 6 брейков. В следующем круге Лаура Зигемунд сыграет против другой россиянки – Анастасии Захаровой.

