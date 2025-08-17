Владимир Ужиловский стал чемпионом турнира ITF 25 в Бельгии в парном разряде.

Украинский теннисист Владимир Ужиловский и его напарник Элгин Хоеблал из Нидерландов одержали победу в паре на турнире серии ITF 25, который состоялся в Коксейде (Бельгия).

Ужиловский и Хоеблал, имея третий номер посева, в финале переиграли французский дуэт Сезар Бушелагем / Пьер Антуан Тайле – 6:4, 2:6, 10:5.

Встреча продолжалась 77 минут. Украинец и нидерландец сделали соперникам два брейка и проиграли три гейма на своих мячах.

37-летний Ужиловский в этом году впервые сыграл в финале парного разряда на турнире ITF. Всего на его счету 87 финалов на уровне ITF – он имеет в своем активе 42 чемпионских парных трофея.

Титул в Коксейде принес Ужиловскому 891 доллар призовых и 25 очков в парный рейтинг АТР.

