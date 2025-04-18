Шансы Астон Мартина подписать четырехкратного чемпиона Формулы 1 становятся все больше и больше.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) стал главным претендентом на покупку команды из Сильверстоуна у канадского магната Лоуренса Стролла. Это открывает новые финансовые возможности для приглашения Макса Ферстаппена, информирует La Gazzetta dello Sport.

Ферстаппен не верит в возможность стать чемпионом мира: "Я просто участвую"

Четырехкратный чемпион Формулы 1 недоволен нынешним уровнем Ред Булл, позволяет себе резкие публичные комментарии и явно может рассмотреть приглашения других команд. Астон Мартин также не блещет в нынешнем сезоне (седьмое место в Кубке конструкторов), но "зеленые" выглядят теневым фаворитом на следующий год. Уже подписан контракт с Хондой по поставкам моторов, а главный козырь – приход гения автомобильной инженерии Эдриана Ньюи, который строил чемпионские болиды для Ферстаппена.

Вишенкой на торте станет щедрый контракт. Саудовцы готовы заплатить Максу 300 млн долларов в течение трех сезонов, то есть 100 млн ежегодно. Это почти вдвое больше, чем голландец зарабатывает в Ред Булл по действующему контракту (57 млн долларов).