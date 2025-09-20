Менеджер Макса Ферстаппена объяснил решение голландского пилота остаться в Ред Булл на еще один год.

"Было бы прекрасно, если бы Ферстаппен провел всю карьеру в Формуле-1 в составе Ред Булл. Но это произойдет только в том случае, если у него будет все необходимое для побед.

В следующем году речь пойдет не только о двигателе, но и о шасси. И какие люди будут привлечены к этому процессу, какое влияние это окажет? Это сложный пазл.

Поэтому нами было принято решение, что лучше остаться еще по крайней мере на один год. Макс хочет выиграть еще больше чемпионатов в будущем. Он еще не достиг своей цели, но все зависит от оборудования. Поэтому я считаю, что 2026 год будет очень важным годом, который определит будущее Макса в Формуле-1", – заявил менеджер Ферстаппена Рэймонд Вермелен в комментарии Autosport.

Напомним, что босс Мерседес Тото Вольф ранее признал, что пытался пригласить Ферстаппена в свою команду.

