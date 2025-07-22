Шотландец утром 21 июля погиб в результате падения с балкона третьего этажа отеля Ibiza Rocks, информирует The Sun.

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На место трагедии прибыли сразу две машины скорой, но медики лишь констатировали смерть 19-летнего Келли. Форвард на протяжении своей короткой карьеры успел поиграть за хоккейные клубы Данди Старз, Абердин Линкс и Уитли Уорриорз. Все они выразили соболезнования семье Гэри.

Ibiza Rocks этим летом уже второй раз приобрел дурную славу. 2 неделями ранее в этом же отеле умер другой шотландец – 26-летний Эван Томсон упал с шестого этажа. Тогда его друзья жаловались на аморальную реакцию работников, которые уже через полтора часа убирали место трагедии и анонсировали следующие вечеринки. После смерти Келли заведение таки приостановило развлечения на неопределенный срок.