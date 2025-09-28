ITF W15, Кап-д'Агд (Франция), грунт, финал

Фиона Ганц (Швейцария, WTA № 709) – Елизавета Котляр (Украина, WTA № 525) – 2:6, 2:6

Костюк сыграет с дерзкой белоруской на турнире WTA 1000 в Китае – титулованная Осака с ней не справилась

Украинская теннисистка Елизавета Котляр завоевала титул на турнире ITF W15, проходившем во французском Кап-д'Агд. В финальном матче 18-летняя спортсменка, посеянная под вторым номером, без проблем обыграла пятую сеяную Фиону Ганц со счетом 6:2, 6:2.

Финал в Кап-д'Агд стал уже четвертым в профессиональной карьере украинки. Для Котляр этот триумф стал вторым чемпионским титулом в карьере на турнирах ITF в одиночном разряде. Оба она выиграла в этом году.

Свёнтек установила рекорд "тысячников" и вышла в 1/16 финала турнира в Пекине