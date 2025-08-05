Канадская теннисистка Виктория Мбоко стала второй полуфиналисткой турнира WTA 1000 в Монреале. Результат и обзор – в этой новости на "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль. 1/4 финала

Виктория Мбоко (Канада) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 2:0 (6:4, 6:2)

Мбоко уже создала одну из самых громких сенсаций мастерса в Монреале, выбив вторую ракетку мира Коко Гофф. В четвертьфинале ее ожидала испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро.

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18-летняя канадка и здесь уверенно себя проявила, выиграв Бузас Манейро в двух сетах со счетами 6:4 и 6:2. Таким образом, Мбоко впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира, став также первой представительницей своей страны, которой это удалось в Монреале.

Ее соперницей в полуфинале станет казашка Елена Рыбакина, которая выбила украинку Марту Костюк. Стоит добавить, что Мбоко начинала текущий сезон в четвертой сотне рейтинга WTA, а по результатам этого турнира гарантировала себе место в топ-50. Только в марте этого года Виктория дебютировала в WTA, а до этого выступала на турнирах ITF.

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