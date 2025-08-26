18-летний хоккеист утонул в Балтийском море – поиски тела продолжались более недели
14:43 - Читати українською
Очередная невосполнимая потеря постигла спортивную общественность.
18-летний хоккеист на траве Натан Штранц утонул в Балтийском море. 18 августа он пропал без вести во время купания: юноша потерял равновесие, а высокие волны помешали ему доплыть до берега. Двум его друзьям удалось спастись и они немедленно вызвали службы экстренной помощи.
Украинский бадминтонист внезапно умер в 36 лет
В поисках участвовали полиция, Добровольческая служба спасения на воде (WOPR), Морская поисково-спасательная служба и польская воздушная скорая помощь. Во вторник, 26 августа, мать парня объявила о завершении поисков, сообщает Rrzeglad Sportowy.
Штранц был игроком хоккейного клуба UKH Start 1954 Gniezno, тренером в котором работал его отец Якуб Штранц.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter