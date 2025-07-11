Кира Макогоненко выйдет на ринг во время медийных мероприятий к бою Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

16 июля украинка проведет бой во время открытой тренировки чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика и обладателя пояса IBF в хевивейте Даниэля Дюбуа, сообщает Queensberry Promotions.

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Отмечается, что бой будет выставочным, соперница Макогоненко пока неизвестна,

В 2023 году Кира Макогоненко стала серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров, а в 2024-м завоевала золото на чемпионате Украины U-19. По итогам прошлого года Макогоненко признали лучшей боксеркой Украины среди юниорок.

Напомним, что реванш Усика и Дюбуа состоится в ночь с 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. В андеркарде главного боя вечера отбоксирует украинский тяжеловес Владислав Сиренко, который встретится с британцем Соломоном Дакресом.

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