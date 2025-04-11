В пятницу, 11 апреля, в египетском Сомабее стартовал этап Кубка мира по артистическому плаванию. Первыми соревнованиями стали выступления соло пловчих в технической программе. Единственной представительницей Украины стала 17-летняя Дарья Мошинская, которая по итогам соревнований получила серебряную награду, сообщает Суспільне Спорт.

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Наша спортсменка получила за свое выступление общую оценку 234,3666 балла. Несмотря на то, что программа украинки имела лишь восьмой показатель сложности среди всех участниц (29,3000) она получила третий результат по артистичности (99,6500) и второй – по исполнению (134,1766).

По итогам выступлений всех артистических пловчих Мошинская уступила лишь 5-кратной медалистке этапов Кубка мира по артистическому плаванию немке Кларе Блеер. Интересно, что эта медаль стала первой для Украины за два года в соло соревнованиях на уровне Кубка мира. Последней, кто боролась за награду в составе Украины, была Марта Федина – на этапе в Монпелье в технической программе (серебро).

Напомним, на взрослом уровне Мошинская дебютировала еще в 14-летнем возрасте на чемпионате мира-2022 в Будапеште, где завоевала две золотых медали в команде (комбинации и гайлайте). В 2024-м Дарья дебютировала уже на уровне дуэтов – выступила на двух этапах Кубка мира, где в частности дважды стала пятой (в технической и произвольной программах).

К слову, Мошинская имеет шанс пополнить свою медальную коллекцию, ведь также выступит в дуэте технической программы. Соревнования состоятся в пятницу, 11 апреля, в 16:00 по киевскому времени.

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