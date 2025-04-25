Украина не осталась без наград и во второй день Евро U-23 по фехтованию, который проходит в Таллине.

Вчера (24 апреля) счет нашим медалям открыла Ольга Сопит, завоевав серебро среди рапиристок.

Украинка завоевала "серебро" на чемпионате Европы U-23 по фехтованию

Не заставило себя ждать и первое золото. Шпажистка Анна Максименко в прошлом году в Анталии заняла высшую ступень пьедестала в командных соревнованиях, а теперь в Таллине достигла успеха и в индивидуальных.

17-летняя львовянка устроила настоящую драму в финале против итальянки Гайи Кафорио. Максименко уступала два (2:4) и даже три укола (7:10), но сумела на последней минуте сравнять счет, перевела встречу на приоритет, где нанесла сопернице решающий удар (12:11). Заслуженная золотая медаль для воспитанницы Андрея Орликовского и Зоряны Семеряк.